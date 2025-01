A Forlì crescono gli incidenti mortali: in città controlli antidegrado

In prima linea non solo per la sicurezza stradale ma anche per la lotta al degrado e alla microcriminalità. Il Comando di Polizia Locale di Forlì ha presentato i dati dell’attività svolta durante il 2024, anno che ha purtroppo visto un aumento delle vittime della strada. Sono stati, infatti, 7 gli incidenti mortali, quasi raddoppiati rispetto l’anno precedente quando furono 4. Gli agenti hanno rilevato 935 incidenti stradali di cui 442 con feriti. Nel corso del 2024 sono state 60 le omissioni di soccorso in incidenti stradali con la successiva identificazione di tutti gli autori da parte degli agenti e 69 le patenti ritirate. I controlli per la verifica della guida sotto l’influenza di bevande alcoliche sono stati complessivamente 3.543 e in 50 casi sono state accertate violazioni per guida sotto l’influenza di alcol e sostanze stupefacenti. Tra i verbali staccati dalla Polizia locale 265 erano violazioni per mancata copertura assicurativa, un incremento di circa il 50% rispetto al 2023, incremento che sale a quota 110% per la mancata revisione dei veicoli accertata in 1.515 casi. In totale, in ambito di sicurezza stradale, sono stati effettuati 1.741 posti di controllo per 3.543 pattuglie impegnate.

L’attività dei vigili non è terminata qui. «Oltre alle attività ordinarie – commenta il vice comandante, Andrea Gualtieri – c’è stata massima attenzione sulla sicurezza urbana ma anche il contrasto all’abbandono dei rifiuti e tutte le criticità che conosciamo in una parte del centro storico. Stiamo dando più attenzione alle problematiche legate al degrado e alla microcriminalità. Abbiamo costituito un gruppo di Forlì che si occupa di queste tematiche, compreso l’abbandono dei rifiuti. La zona della stazione ferroviaria e quella dei Portici sono state continuamente attenzionate». A dimostrarlo sono i dati: per contrastare il degrado cittadino, i controlli effettuati hanno portato alla denuncia di 183 persone di cui 56 per occupazione abusiva di edifici, 4 gli arresti scattati per resistenza a pubblico ufficiale mentre 65 cittadini sono stati sanzionati e segnalati per uso personale di sostanze stupefacenti. Alta l’attenzione anche per l’abbandono dei rifiuti con l’accertamento di 357 violazioni al Regolamento di Polizia Urbana. Completano il quadro dell’attività svolta negli ultimi 12 mesi il servizio di supporto ai grandi eventi, sono stati 60 quelli che hanno visto gli agenti impegnati e 204 tra fiere, manifestazioni culturali e religiose. Da non dimenticare, infine, l’impegno nelle scuole nell’ottica di fare prevenzione attraverso la sensibilizzazione. «Consideriamo tempo speso bene andare nelle scuole e incontrare gli studenti – sottolinea Gualtieri – poiché significa fare educazione stradale formando i futuri utenti della strada».