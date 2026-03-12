A Forlì apre Kfc: 25 nuovi posti di lavoro con il “pollo del colonnello”

Dalle 11 di oggi, giovedì 12 marzo, a Forlì ha aperto KFC, che inaugura un nuovo ristorante all’interno del Centro Commerciale Punta di Ferro, in Piazzale della Cooperazione 2. Un’apertura che porta anche nel territorio forlivese l’esperienza iconica del brand leader mondiale del pollo fritto. KFC in Emilia-Romagna conta già altre otto insegne sul territorio. Con la creazione di 25 nuovi posti di lavoro, l’apertura avrà anche impatto sull’occupazione locale. Il locale sarà aperto dalle 11 alle 21.30.

“Forlì è una delle poche province dell’Emilia-Romagna in cui non eravamo ancora presenti e siamo felici di rispondere alle aspettative dei nostri clienti anche in questo bacino d’utenza – spiega Thomas Mari, Head of Development di KFC Italia – La scelta della location non è casuale: il Centro Commerciale Punta di Ferro è situato in una posizione strategica e facilmente accessibile, e grazie alla presenza di numerosi marchi di primo piano, sia nella ristorazione sia nel non food, è diventato il principale polo commerciale dell’intero bacino forlivese, punto di riferimento non solo per lo shopping ma anche per una più ampia dimensione del tempo libero. È quindi il contesto ideale per l’apertura del primo store KFC su questo territorio, che ci reclamava da tempo”.

Il nuovo KFC di Forlì, all’interno della food court del Centro Commerciale Punta di Ferro, nasce come uno spazio pensato per vivere una pausa all’insegna del gusto e della convivialità. Un ambiente accogliente e funzionale, progettato per adattarsi ai diversi momenti della giornata e alle esigenze di un pubblico ampio e trasversale: dai giovani alle famiglie, fino a tutti gli appassionati del pollo del Colonnello.