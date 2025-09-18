A Forlì 156 nuovi nati tra maggio e luglio: il 20 settembre la cerimonia di benvenuto in Comune

Si svolgerà sabato 20 settembre alle 10 in Salone Comunale, la cerimonia di benvenuto ai piccoli, nuovi cittadini forlivesi che l’Amministrazione comunale, in collaborazione con le società controllate da Livia Tellus Romagna Holding – Forlifarma Spa, Forlì Multiservizi Integrati, Alea Ambiente - il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, Fondazione “Angelo Masini” e Biblioteca Comunale “Aurelio Saffi”, promuove periodicamente sin dal 2021 per accogliere e festeggiare bambine e bambini nati durante l’anno.

Quello di sabato sarà il quarto appuntamento del 2025 del progetto “Nuovi Nati Nuovi Genitori” e coinvolgerà le famiglie dei piccoli residenti in città che hanno visto la luce nei mesi di maggio, giugno e luglio di quest’anno. A ricevere, attraverso una lettera di felicitazioni, l’invito a partecipare con i propri figli alla cerimonia, sono stati i genitori di 43 bambini nati a maggio, 46 a giugno e 67 a luglio per un totale di 156 nuovi nati.

Durante il momento conviviale d’accoglienza e saluto, al quale parteciperanno il vicesindaco con delega alle Politiche per la Famiglia, Vincenzo Bongiorno, gli amministratori di Forlifarma, FMI e Alea, e i rappresentanti delle associazioni e istituzioni partner dell’iniziativa, si terranno letture animate, momenti di intrattenimento musicale e verranno illustrati i benefici che ogni soggetto promotore mette a disposizione delle nuove famiglie forlivesi sin dai mesi precedenti la nascita, fino ai primi anni di vita dei bambini.

Un “pacchetto di opportunità” che diventa un vero e proprio Kit di Benvenuto che sabato, presenziando in Salone Comunale, ogni famiglia invitata potrà ricevere.