A cinquant’anni dalla Strage dell’Italicus Forlì ricorda l’eroe Silver Sirotti. Domani al Morgagni scendono in campo Forlì e Cesena

Nel treno in fiamme in cui era controllore, appena 24enne, era stato risparmiato dall’iniziale esplosione, provocata dall’attentato dinamitardo di stampo neofascista che provocò la strage dell’Italicus. Si lanciò, però, nel tentativo di salvare vite all’interno della carcassa del treno avviluppata dal fuoco. E, investito da una fiammata, perse la propria. Domenica 4 agosto si celebrerà il 50ennale dall’attentato che costò la vita a 12 persone, sulle rotaie di San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna. E quel giorno a Forlì si ricorderà Silver Sirotti che, giovanissimo, non stentò un attimo nel prendere un estintore e tentare l’impossibile. Alle 10, nel giardino a lui dedicato in via Ribolle, si svolgerà la cerimonia istituzionale in ricordo di Silver Sirotti, medaglia d’oro al valor civile. Saranno presenti Franco Sirotti, fratello di Silver, e i familiari, assieme al sindaco Gian Luca Zattini e alle massime autorità cittadine. Parteciperanno rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma con Labari e Medaglieri. Sia domenica 4 che lunedì 5 agosto, inoltre, alle ore 21, si terrà nell’Arena “Rocca di Caterina” un concerto in memoria di Sirotti. Sarà l’Intercity Gospel Train Orchestra a esibirsi, in un evento promosso da Avis Comunale Forlì. Già domani inoltre, allo stadio Morgagni, si terrà il “Memorial Silver Sirotti”: a scendere in campo alle ore 20 saranno Forlì e Cesena.