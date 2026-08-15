A Castrocaro torna la Festa di San Rocco

Un legame profondo con le proprie radici che dura da quasi quattro secoli. Domani Castrocaro Terme rinnova uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità: la festa di San Rocco. Le sue origini risalgono infatti al 1641, quando Cosimo II de’ Medici concesse ai castrocaresi il privilegio di organizzare una grande fiera per il commercio di merci e bestiame. Oggi quella tradizione ultracentenaria continua a vivere, trasformando viale Marconi (dalle 8 alle 20) in un grande salotto a cielo aperto dedicato alla cultura, all’artigianato e alle eccellenze romagnole.

Mercatini, animali e giochi

Per tutta la giornata, collezionisti e curiosi potranno perdersi tra gli banchi del mercatino di vintage e artigianato, con espositori giunti da tutta la regione con proposte di antiquariato, riuso creativo, pezzi unici e artigianato artistico. Ampio spazio sarà dedicato alle famiglie e ai più piccoli. Arrivano i giochi in legno (dalle 10 alle 18) a cura di Nonno Banter 57 Aps, un’area con gli animali curata dall’azienda agricola “Mengozzi Michela” per un contatto diretto con la realtà agricola locale e alle 10.30 le note itineranti del corpo bandistico “Orsini” di Castrocaro Terme e Terra del Sole accompagneranno il passeggio lungo il viale.

Tra cultura e folklore

Il pomeriggio unirà la riscoperta culturale all’energia del ballo tradizionale. Alle 16 fa tappa la rassegna Tesori Aperti – Summer Edition con una visita guidata alla chiesa di San Rocco. Il piccolo oratorio, di proprietà delle famiglie Giovannini e Conti, racchiude una storia preziosa. Oltre alla facciata con decorazioni in cotto e a dipinti seicenteschi dedicati a San Rocco e alla Madonna di Loreto, la sua cripta custodisce le spoglie di Aristide Conti, il visionario che nel 1869 acquistò le sorgenti dando il via allo sviluppo termale di Castrocaro. La visita guidata è gratuita ma con posti limitati. È richiesta la prenotazione ai numeri 0543.769631 o 350.5193970 (anche WhatsApp) o via mail a info@castrocarotermeterradelsole.travel. A partire dalle 17 il gran finale sarà affidato ai ritmi travolgenti del gruppo folk italiano “Alla Casadei” della scuola di ballo Malpassi, che porterà in scena i balli, le musiche e l’allegria del folklore romagnolo.

I concerti

Due concerti, invece, precedono la festa di San Rocco. Due momenti musicali per festeggiare il Ferragosto. Stasera alle 21 sul palco di piazza Macchiavelli, il pubblico sarà trasportato in un viaggio musicale tra i grandi classici del jazz con i The Fabulous Five, ensemble d’eccellenza del panorama jazz italiano e internazionale, accompagnato dalla guest star Irene Robbins, Il Ferragosto a Castrocaro si festeggia anche a ritmo di rockabilly con il concerto dei The Rebel Cats, storica band forlivese attiva dal 1983, che alle 21 porterà sul palco dell’Area eventi della pista di pattinaggio tutta l’energia del rock’n’roll delle origini.