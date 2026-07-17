A Castrocaro torna il Festival della musica popolare

Torna oggi e domani, con la sua seconda edizione, il Festival della musica popolare, promosso dal Comune di Castrocaro Terme e organizzato dalla cooperativa Sunset. Dopo il successo della prima edizione, il festival di quest’anno amplia in modo significativo il percorso avviato in precedenza, trasformando l’appuntamento in un vero e proprio viaggio tra culture popolari diverse: dalla Romagna al Salento, passando per la Sardegna e l’Argentina, in un dialogo coinvolgente tra ritmo, identità e partecipazione. L’area spettacoli, allestita presso la pista di pattinaggio di viale Marconi, ospiterà due serate dedicate alla musica dal vivo, alla danza e alla convivialità, con un programma che vede ospiti grandi interpreti di pizzica salentina, etnofolk sardo e tango. «Intendiamo offrire al pubblico un programma di innegabile qualità – spiega il sindaco Francesco Billi – capace di valorizzare l’anima dei popoli e delle culture regionali attraverso la musica, intrecciando radici antiche e sguardi contemporanei». Gli fa eco la vicesindaca Catia Conficoni: «Lavoriamo perché il Festival della musica popolare cresca anno dopo anno come punto di riferimento nuovo e partecipato nel calendario che caratterizza Castrocaro e Terra del Sole come città della musica. Un ringraziamento speciale va a tutte le realtà del territorio che hanno reso possibile questo evento, dagli operatori economici alle associazioni di volontariato». Il festival prenderà il via oggi con La Notte della Pizzica. Dalle 18 apriranno gli stand gastronomici, con specialità romagnole, pugliesi e sarde, insieme al mercatino dell’artigianato e all’area gestita dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Forlì, sede territoriale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, che proporrà attività dedicate ai bambini. Alle 20.15 saranno gli Sbandieratori e Musici di Terra del Sole a inaugurare ufficialmente la serata con un’esibizione ispirata alla tradizione granducale. Successivamente, alle 21.30, riflettori puntati su Consuelo Alfieri e il progetto Siroco. Cantautrice e musicista, Alfieri è una delle voci soliste dell’Orchestra La Notte della Taranta e porta sul palco uno spettacolo che fonde le antiche melodie della pizzica salentina con sonorità contemporanee. Per la serata di domani è previsto un itinerario musicale che unirà Sardegna e Argentina. Alle 20.30 salirà sul palco Romagna Portegna con lo spettacolo Ti racconto un tango, un viaggio tra musica, danza e passione capace di accompagnare il pubblico dalle atmosfere della Romagna fino a Buenos Aires. Infine, alle 21.30, protagonista Su Cunzertu Antigu, primo ensemble etnofolk sardo interamente al femminile, accompagnato dalle danze tradizionali del Gruppo Dimonios. Fondato da Myriam Costeri, il gruppo musicale propone un repertorio ispirato al tradizionale cunzertu gavoesu, arricchito da strumenti della tradizione isolana e da arrangiamenti che intrecciano ricerca e innovazione. Le musiciste si esibiscono indossando gli abiti tradizionali di Gavoi e portando i capelli sciolti come simbolo di libertà e ribellione. Ad accompagnare entrambe le serate saranno gli stand gastronomici curati da Bar Ci Voleva, Derby 2.0, Ammentos e Confini. Hanno inoltre collaborato all’allestimento dell’evento Fabio Salvatore della ditta Sa.Ma e Ivo Perini.