A Castrocaro i certificati dell’Anagrafe diventano gratuiti

D’ora in poi sarà completamente gratuito richiedere i più comuni certificati rilasciati dall’anagrafe del Comune, dal certificato di residenza a quello di cittadinanza, dallo stato di famiglia a quello di stato civile solo per fare alcuni esempi. «L’azzeramento dei diritti di segreteria per i certificati d’anagrafe di uso più comune – spiega il sindaco, Francesco Billi – è una scelta della Giunta comunale nell’ambito della riorganizzazione finalizzata a facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi di sportello unico, oltre a gestire la transizione digitale della pubblica amministrazione locale. Una iniziativa che permette l’azzeramento dei costi di diritti di segreteria per i certificati più comunemente richiesti dai cittadini all’ufficio anagrafe. Ciò significa che, d’ora in poi, sarà completamente gratuito richiedere e ottenere quei certificati di uso comune quali il certificato di residenza, quello di cittadinanza, lo stato di famiglia, il certificato di stato civile o di variazione toponomastica eccetera. Laddove non si è potuto garantire la totale gratuità – prosegue il primo cittadino – si è provveduto ad arrotondare per difetto il costo dei diritti di segreteria. Ad esempio, la ricerca storica è passata da 5,16 euro a 5 euro tondi».

Gli uffici comunali lavorano a pieno regime per il passaggio dalla carta d’identità cartacea a quella digitale. Dal 3 agosto, infatti, non sarà più valido il formato cartaceo del documento che sarà, dunque, definitivamente sostituito dalla versione elettronica indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. «Siamo a circa a metà del percorso – fa il punto Billi – quindi nelle tempistiche che avevamo previste. A Castrocaro e Terra del Sole, a inizio anno, erano circa 1.300 i documenti ancora cartacei, ad oggi ne restano circa 700 e nelle prossime settimane partiranno le comunicazioni per rammentare ai cittadini che non hanno ancora provveduto a richiedere il nuovo documento, la necessità di aggiornamento». Per far fronte all’emissione delle carte d’identità elettronica, agevolando i cittadini con la riduzione dei tempi d’attesa, l’ufficio anagrafe è aperto ogni giovedì, dalle 8.30 alle 13, esclusivamente per il rilascio delle carte d’identità elettroniche senza appuntamento. Negli altri giorni della settimana il servizio sarà garantito insieme agli altri adempimenti anagrafici. L’ufficio rimane aperto anche il sabato dalle 9 alle 12 oltre ad una nuova apertura pomeridiana di martedì, dalle 14.30 alle 17.