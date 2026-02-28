A 5 anni dalla scomparsa, riprese in Trentino le ricerche della ginecologa forlivese Sara Pedri

A quasi cinque anni dalla scomparsa, nella mattinata di oggi sono riprese nelle acque del lago di Santa Giustina in Trentino le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa 31enne forlivese sparita nel nulla il 4 marzo 2021. A invocare nuove ricerche nel punto in cui era stata ritrovata l’auto della giovane era stata la famiglia della dottoressa. «Sappiamo bene che dopo cinque anni difficilmente troveremo un corpo – si legge in un post dei parenti che ringraziano Carabinieri, Prefettura, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Forestale e Mirella Liponi dell’associazione Penelope Trentino Alto Adige/Sud Tirol impegnati nelle ricerche -. Lo sappiamo con la mente, ma il cuore continua a sperare. Ci basterebbe anche solo una sua scarpa. Il paio dei grandi occhiali blu-viola che indossava quel giorno e che ancora mancano all’appello. Basterebbe un piccolo segno, qualcosa che ci aiuti a rispondere alla domanda che ci accompagna ogni giorno, senza tregua: Sara è lì?»