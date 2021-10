Forlì, venerdì 22 ottobre un open day vaccinale per le donne in dolce attesa

L’Ausl Romagna dà un nuovo ulteriore slancio alla campagna vaccinale anti covid 19 promuovendo quattro open days, uno in ogni ambito territoriale, dedicati alle donne in gravidanza o che stanno allattando i loro bambini. L’obiettivo è quello di fornire rassicurazioni e risposte ai dubbi sull’efficacia e sulla sicurezza delle vaccinazioni in gravidanza e in allattamento, sulla base delle indicazioni dell’Istituto superiore di sanità. Oltre al personale vaccinatore saranno infatti presenti anche ginecologi, ostetriche e pediatri dei Consultori- Pediatrie di Comunità e ospedalieri, pronti a rispondere alle domande e ai dubbi delle future mamme.

A Forlì l’open day si terrà venerdì 22 ottobre, dalle ore 14 alle ore 18, presso il Consultorio Familiare, in via Colombo. Le donne in gravidanza e quelle che allattano potranno accedere alla vaccinazione senza prenotazione. Basterà presentarsi con la tessera sanitaria e un documento di identità. La compilazione dei moduli sarà fatta sul posto, subito prima della vaccinazione.

La proposta di vaccino prevede la somministrazione della prima dose di Pfizer, dopo la quale verrà dato l’appuntamento per la seconda dose, che sarà somministrata sempre presso le stesse sedi. L’Ausl Romagna ricorda l’importanza del vaccino anti-covid per le donne in gravidanza e allattamento: le raccomandazione dell’Istituto Superiore di Sanità. Questa e tante altre risposte alle vostre perplessità sul vaccino si torvano alla pagina dedicata del sito Ausl Romagna ed in particolare nelle FAQ.