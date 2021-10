Forlì, tutti gli eletti nei comitati di quartiere

Ecco l’elenco di tutti gli letti nei comitati di quartiere.

Centro storico: Alberto Poggi 97, Patrizia Artusi 76, Silvia Baldassari 54, Gianfranco Romagnoli 47, Sofia Farolfi 45, Roberto Angelini 43, Gianluca Guzzo 42, Chiara Firinu 38, Alessandro Bombardini 35, Daniela Gimelli 33, Eleonora Ghetti 30.

Villafranca, San Martino in Villafranca

Patrizia Carpi 130, Roberto Tassinari 128, Valerio Giulianini 113, Mariangela Barbetta 72, Roberta Malpezzi 33, Leonello Baccini 25, Melissa Caramia 21.

Roncadello, Branzolino, Barisano, San Tomè

Roberta Dradi 136, Nadia Camorani 103, Simona Pedota 68, Massimo Battani 63, Michele Piovaccari 57, Graziano Mingozzi 51, Denis Franchini 18.

Pieve Acquedotto, Durazzanino, Malmissole, Poggio, San Giorgio

Claudia Rengucci 85, Daniele Balestri 72, Alessandra Ravaglia 69, Riccardo Paganini 50 Daniele Cortesi 46, Alessandro Sansoni 32, Sauro Salvigni 28.

Carpinello – Castellaccio – Rotta, Bagnolo, Durazzano Borgo Sisa

Aureliano Ronchi 126, Sabrina Pini 99, Melissa Tedaldi 89, Elisa Silvestroni 72, Mauro Sarpieri 59, Sergio Sintoni 48, Francesco Ulivi 47.

Pievequinta – Casemurate Caserma

Luigi Lelli 59, Chanthal Fellini 48, Erica La Manna 35, Alessandro Righi 32, Samuele Valentini 26, Nicola Zagnoli 19, Rita Veneroni 13.

La Selva – Forniolo, San Leonardo

Danilo Dall’Agata 59, Verdiana Zanella 50, Daniele Giannini 24, Mirco Versari 23, Luca Liverani 15, Nevio Comandini 11, Silvano Serra 6.

Pianta Ospedaletto – Coriano

Simonetta Di Pinto 119, Alessandro Gasperini 107, Elena Baldassari 68, Redames Rustignoli 67, Giorgio Adamo 55, Vinicio Pala 32, Giorgio Ceccarelli 31, Andrea Canali 27, Federica Diamanti 24, Giovanni Di Meo 16, Elisabetta Lilliu 9.

Foro Boario, San Benedetto

Loretta Poggi 73, Laura Giannelli 64, Emilio Savarino 57, Elisa Zanetti 46, Luigi Ascanio 41, Gianluca Brunetti 39, Erlanda Malaj 33, Massimo Mazzanti 33, Alessandro Grassi 27

Cava, Villanova

Eleonora Visani 172, Silvia Naldi 144, Stefano Silvestroni 118, Bruno Baldini 114, Pietro Stinziani 105, Maria Biondi 97, Domenico Sellistri 64

Romiti

Stefano Valmori 278, Claudia Albano 138, Maurizio Naldi 127, Albertina Zuccherelli 92, Graziella Leccese 76, Paola Zucchelli 66, Erica Casu 51.

Resistenza

Anna Maria Pedrelli 60, Fabio Fabbri 53, Raffaele Acri 46, Umberto Rossi 15, Manuel Pitzalis 11, Giammarco Berti 10, Walter Savini 9.

Spazzoli – Campo di Marte – Benefattori

Giulia Di Maria 103, Antonio Fantini 87, Leonardo Gallozzi 65, Filippo Babacci 27, Maria Luisa Bentivogli 25, Antonino Lascala 24, Andrea Gramellini 22, Giovanni Ricci 17, Carmen Mazza 17, Daniela Monti 15, Giorgio Pondi 3.

Musicisti – Grandi Italiani

Benedetta Bandini 114, Francesco Altamura 91, Giuliano Margheritini 28, Marco Lijoi 23, Nicoletta Casadei 23, Alfredo Pavone 15, Hiana Carla Ravaglioli 14.

Ronco

Samanta Servadei 134, Gianni Padovani 66, Massimo Gaspari 42, Vittorio Domeniconi 22, Alessandro Giuliani 17, Salvatore Pulizzi 16, Maurizio Melli 15.

Bussecchio

Prima Baraghini 80, Renzo Camprini 61, Enzo Samorì 28, Delvis Casadei Lelli 18, Floriano Focacci 11, Giovanni Convertino 9, Mirco Versari 3.

Ca’ Ossi

Maria Adele Piazza 133, Andrea Bassi 81, Giuseppe Milanesi 76, Franco Tomasini 70, Maria Giovanna Pasini 52, Stefano Chioccini 33, Alberto Gurioli 22, Moreno Zoli 20, Roberto Fabbri 17, Francesco Ricciutelli 17, Luciano Bergantini 16.

Villagrappa – Castiglione – Petrignone – Ciola, San Varano, Rovere

Maurizio Valli 131, Elisa Petroni 106, Elisa Rainelli 63, Doris Versari 44, Roberto Ortali 41, Mariateresa Durante 31, Luca Amadei 20.

Vecchiazzano – Massa – Ladino

Carla Cappelli 120, Giampiero Montalti 74, Andrea Panzavolta 68, Federica Ravaioli 62, Eva Bertaccini 53, Luciano Battaglia 47, Franco Severi 43.

San Martino in Strada, San Lorenzo in Noceto, Grisignano – Collina

Daniela Cortesi 146, Marco Fornasari 112, Davide Batani 37, Debora Bellini 27, Filippo Degli Innocenti 20, Silvia Caroli 19, Stefania Piovacari 19.

Carpena, Magliano – Ravaldino in Monte – Lardiano

Angela Graziani 56, Gilberto Bravaccini 40, Giuseppe Iasiuolo 38, Margherita Vignoli 38, Paola Arrigoni 31, Michela Tramonti 29, Matteo Zannetti 26.