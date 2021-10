Forlì, troppi “piloti” in Tangenziale

Anche in questo weekend la Polizia di Stato di Forlì ha monitorato le principali arterie stradali e autostradali della Provincia per prevenire incidenti, aiutare conducenti in difficoltà e sanzionare i comportamenti scorretti alla guida.

Sono state impiegate 49 pattuglie della Polizia Stradale, che hanno ritirato 2 patenti e altrettante carte di circolazione, contestando infrazioni che hanno portato alla sottrazione di quasi 100 punti.

I poliziotti della Sezione di Forlì, in particolare, armati di Trucam (il dispositivo che rileva in tempo reale la velocità dei veicoli), hanno monitorato la Tangenziale Est sorprendendo ben 11 automobilisti che pensavano di essere in autodromo. Uno di loro, un forlivese di 43 anni, è stato pizzicato alla guida del suo SUV ad oltre 150 all’ora, una velocità pericolosissima soprattutto su una strada dove il limite, invece, è di 90: per lui è scattata una sanzione di oltre 500 euro ed il ritiro della patente, già spedita in Prefettura per la sospensione che potrà arrivare fino a tre mesi.