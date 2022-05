Forlì, in tre a processo per l’inondazione a Villafranca

Sono stati rinviati a giudizio e l’8 novembre prossimo inizierà il processo a loro carico per inondazione colposa. Indagati sono Tonino Maria Bartolotta, legale rappresentante della ditta di Martirano Lombardo, in provincia di Catanzaro, Graziano Pastorelli e Michele Renzi, ingegneri della società Autostrade per l’Italia. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminare nell’udienza di ieri a seguito dell’indagine aperta dal sostituto procuratore Federica Messina e coordinata dal procuratore Maria Teresa Cameli sull’alluvione che nel maggio 2019 colpì la zona di Villafranca e San Martino in Villafranca a seguito di lavori nei pressi di un ponte dell’autostrada, proprio nel punto nel quale il fiume Montone aveva rotto l’argine, appaltati dalla Società autostrade per l’Italia a una ditta calabrese. Subito quel cantiere era stato individuato come la possibile causa dell’inondazione che colpì duramente le due frazioni forlivesi.