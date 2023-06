Forlì. Torna la pioggia, quartieri già colpiti di nuovo sott’acqua

Cantine allagate, strade invase dall’acqua, fognatura che restituiva quando invece doveva accogliere. Poco dopo le 17.30 di ieri un violento acquazzone ha colpito diverse zone di Forlì, alcune già toccate dall’alluvione del 16 maggio. E la paura è tornata a crescere, come il livello dell’acqua. Si dice 23 millimetri caduti in pochi minuti, sufficienti perchè molte vie e piazze fossero invase dall’acqua. Decine e decine le chiamate ai Vigili del fuoco per allagamenti e acqua che rischiava di rientrare nelle case: via Gorizia, via Montenero, via Pogdora, via Valdastico, via Val Posina, via Carso, via Re di Puglia, via Glorie Garibaldine, via Domokos, via Lunga, via Lughese, via Pelacano, via Isonzo, alcune già tristemente famose per i gravissimi danni riportati nell’alluvione. Alcune persone sono state evacuate ai Romiti. “Colpa” di tombini e fognature già sature, incapace di smaltire l’acqua caduta a terra. Tantissime le segnalazioni per l’acqua che non ricevuta dalle fogne, ormai sature dalle piogge e dal fango di due settimane fa, hanno riversato il carico d’acqua verso le strade, le abitazioni, le cantine. Per fortuna quando ha smesso di piovere l’allerta è rientrata. Ma non basta a rasserenare gli animi, perchè una nuova allerta meteo è stata diramata per oggi per temporali in tutto il territorio regionale, per frane e piene corsi d’acqua minori nella collina romagnola, bolognese e in quella emiliana centrale e, per criticità idrauliche nella bassa collina, pianura