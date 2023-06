Forlì. Torna la Mille Miglia e riapre viale Bologna

La Mille Miglia torna a Forlì e sposa il 2° Gruppo Manutenzione autoveicoli in occasione dei 100 anni dell’Aeronautica militare. L’appuntamento con la famosa corsa di regolarità è fissato per il 13 giugno, quando la prima tappa, in partenza da Brescia, arriverà a Cervia, passando per Forlì con il suo carico di bellissime auto, storiche e moderne, tra le 19.30 (con le prime Ferrari, un’ora dopo le auto in gara) e le 23.30. L’arrivo è previsto da Faenza, sarà attraversato viale Bologna che sarà riaperto (l’obiettivo è farlo già nei prossimi giorni) dopo l’alluvione, poi si passerà da viale Italia, viale Vittorio Veneto, corso Mazzini, per giungere in piazza Saffi, dalla quale si uscirà attraverso via Giorgio Regnoli, poi via Ravegnana, per svoltare in via Solombrini dove si apriranno (ovviamente per ragioni militari non per il pubblico ma per le vetture) le porte della caserma dell’Aeronautica.