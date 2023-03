Forlì, torna il Duathlon in centro storico

Sono già 500, di cui 190 ragazzi dai 6 ai 18 anni, gli iscritti alla terza edizione del Duathlon Città di Forlì che per la prima volta introduce gare appositamente pensate per i giovanissimi. Domenica, ai blocchi di partenza da piazza Saffi, gli atleti si cimenteranno con 5km di corsa, 20 km di bicicletta e altri 2,5 km di corsa per ottenere il titolo di campione regionale Emilia Romagna Duathlon sprint. La novità di quest’anno, infatti, è la Duathlon kids. Sarà proprio piazza Saffi a fare da cornice alla prima edizione di questa competizione. La gara è aperta a tutte le categorie di giovani e giovanissimi che potranno confrontarsi sui circuiti tecnici e all’interno del centro storico di Forlì. Le distanze sono differenti a seconda delle categorie. Lo start è previsto alle 9, a dare il via alle gare dei più giovani sarà Manuel Lama, triathleta forlivese della nazionale paralimpica che sta inseguendo il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Alle 12.15 la partenza del Duathlon Sprint con la batteria femminile e alle 12.30 quella maschile. La frazione “run”, con partenza e arrivo da piazza Saffi, vedrà gli atleti attraversare Corso della Repubblica via Oberdan, via Giorgio Regnoli e largo De Calboli. Un circuito da effettuare 4 volte per la prima frazione (5 km), mentre da ripetere 2 volte per i 2,5 km. La frazione “bike” con partenza da piazza Saffi vedrà un percorso di 10,5 chilometri da effettuare due volte. Gli atleti percorreranno corso Mazzini, viale Vittorio Veneto, rotonda Santa Chiara, via Monte San Michele, via Cadore, via Trentola, via la Carlina, via Del Canale, via Cadore, via Monte Pasubio, via Gorizia, via Monte San Michele, Rotonda Santa Chiara, viale Vittorio Veneto, rotonda Porta San Pietro e di nuovo Corso Mazzini. Per la riuscita della manifestazione saranno impiegati anche 60 volontari.