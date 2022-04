Forlì. Torna il “Duathlon Forlì” in centro a sostegno dello Ior

Sport e solidarietà: è il connubio, vincente in partenza, che vestirà a festa il centro storico forlivese in occasione dell’8 maggio. Dalle 9.30 alle 14, il cuore della città batterà assieme a quello degli atleti che da tutta Italia parteciperanno alla seconda edizione del “Duathlon Forlì” e delle famiglie, ma soprattutto, delle donne che si iscriveranno alla corsa non competitiva di 5 chilometri che farà da anticamera alla competizione agonistica e che, in occasione della giornata di festa loro dedicata, si intitolerà “Viva la mamma”. Un evento nell’evento cui è possibile iscriversi on-line dal sito della manifestazione www.icron.it al costo di 3 euro, ma anche direttamente in piazza Saffi il giorno stesso al 5 euro a persona. Tutto il ricavato, come spiega Letizia Balestra dell’associazione “Sport cultura e futuro”, andrà devoluto all’Istituto Oncologico Romagnolo. «È un evento voluto per coinvolgere la città in occasione del duathlon dando alla competizione un risvolto sociale e riempiendo la giornata di spensieratezza e serenità. La nostra è una goccia nel mare dei sostegni alla ricerca scientifica, ma nella concomitanza della Festa della mamma, lo ritenevamo necessario». Il direttore dello Ior, Fabrizio Miserocchi, ha accolto immediatamente la proposta. «Promuovere la socialità e al contempo il benessere raggiungibile attraverso l’attività fisica, sono anche le nostre missioni perché significano prevenzione – afferma –. Gli aiuti che riceveremo andranno a sostegno della ricerca oncologica al femminile, specialmente quella legata all’immunoterapia sulla quale stiamo spingendo molto negli ultimi anni con riscontri davvero significativi».

Podisti e podiste anticipano la gara vera e propria che si svilupperà interamente in centro storico e che torna dopo quella che Luca Celli dell’associazione sportiva forlivese “Nob” definisce «una follia pura che ha dimostrato, però, come volendo si può tutto». Il riferimento è alla prima edizione, organizzata l’anno scorso quando l’Emilia-Romagna era in zona rossa e svoltasi a maggio una settimana dopo il passaggio in arancione. «Considerando il contesto è stato un successo e ci lasciammo con la promessa di ritrovarci quest’anno: essere riusciti a dare continuità a questo evento ci riempie d’orgoglio – ammette l’assessore allo Sport, Daniele Mezzacapo –. Ora ci aspettiamo ampia partecipazione di atleti e di pubblico, ci sono i presupposti per una seconda, grande edizione e per questo abbiamo voluto si svolgesse tutta in centro, la nostra vetrina più bella».

Sarà un duathlon sprint e gli atleti, tra cui è confermato il vincitore del 2021, Massimo Cicagna, partiranno alle 11.15 da piazza Saffi per 5 chilometri di corsa in un anello da 1.250 metri da percorrere 4 volte lungo corso della Repubblica, via Oberdan, via Giorgio Regnoli e di nuovo in piazza dove ci sarà il cambio e si monterà in bici per 20 chilometri in 5 giri da corso Mazzini, viale Vittorio veneto, viale Italia, Porta Schiavonia, via del Portonaccio e ritorno sino al cuore del centro dove scendere per tornare a correre 2,5 chilometri ripercorrendo due volte il primo anello.

Sino alle 14 strade chiuse al traffico e presidiate, alla fine premi per tutti, anche 20 non in denaro estratti a sorte tra le partecipanti a “Viva la mamma”.