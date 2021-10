Forlì, tensostrutture all’esterno delle scuole per avere più spazi

Nell’arco di qualche settimana saranno ultimati i lavori di installazione di tensostrutture nelle aree esterne di alcuni istituti superiori del Forlivese e del Cesenate. Le scuole saranno così dotate di spazi aggiuntivi per far fronte all’esigenza di disporre di più aule, oltre che garantire il distanziamento per scongiurare un ritorno alla didattica a distanza.

«La Provincia ha deciso di partecipare al bando ministeriale che prevedeva il rinnovo dei contributi per l’affitto di sedi extra-scolastiche e per il noleggio di tensostrutture – spiega la consigliera provinciale con delega all’edilizia scolastica, Valentina Ancarani –. Forlì-Cesena si è aggiudicata, piazzandosi al primo posto, fondi pari a circa 300 mila euro per dare risposta alle esigenze e al fabbisogno di ciascuna scuola messi in evidenza dai dirigenti scolastici».

Proprio in queste settimane, l’ente di piazza Morgagni ha speso circa 210mila euro, costo in cui rientrano il montaggio e il collegamento degli impianti elettrici e di riscaldamento, per avviare l’installazione di questi spazi aggiuntivi utili per far fronte all’anno scolastico in corso.