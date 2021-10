Forlì, tante persone al fianco della Cgil dopo gli attacchi

All’apertura straordinaria della sede della CGIL di FORLÌ, avvenuta a seguito dell’attacco alla sede della CGIL Nazionale, si è tenuto questa mattina un presidio spontaneo della cittadinanza. È bastato dire che alle 9 la Camera del Lavoro apriva per trovarsi un fiume di persone che volevano portare la loro solidarietà e vicinanza. Si è trattato di un vero abbraccio collettivo alla Cgil, a tutti i suoi iscritti e iscritte e a tutto il mondo del lavoro che ha subito un’azione violenta e intimidatoria. “Il fine è chiaro, si strumentalizzano le paure e fragilità delle persone per inibire l’azione sindacale in una delle fasi più difficili e importanti dal dopoguerra, quella della ricostruzione del paese a seguito della pandemia – dice la segretaria generale della Cgil Forlì Maria Giorgini -. Oltre al sostegno significativo e profondo di CISL e UIL, è giunta una marea di messaggi di solidarietà, vicinanza e parole di sdegno e disprezzo per l’attacco alla Cgil. Un attacco squadrista volto a scardinare l’ordine democratico di questo paese e a fermare l’azione del movimento delle lavoratrici e dei lavoratori. Il nostro impegno non verrà certo meno e non ci faremo intimidire”.

1 di 6