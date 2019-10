Forlì, svastiche sui cancelli della scuola: i genitori le cancellano

FORLI'. “Per prima cosa voglio ringraziare tutti quei genitori che ieri pomeriggio, nonostante fosse domenica, si sono affrettati a ripulire, a proprie spese, l’intero perimetro della scuola. Grazie al loro tempestivo intervento e a quello dei collaboratori scolastici, è stato possibile ripristinare lo stato originario dei luoghi nell’arco di una giornata, garantendo il normale ingresso degli studenti già questa mattina.”

A dirlo è la Coordinatrice del comitato genitori delle scuole di Carpinello il Platano e L. Valli, Sara Briccolani, che con altre mamme e altri papà ha rimosso le svastiche e le scritte naziste comparse nella notte tra sabato e domenica scorsa sul cancello di ingresso della scuola, sui muri e sui pali della luce circostanti il plesso accademico: “è chiaro che le persone responsabili di questo vile gesto non solo non hanno argomenti, ma sono totalmente prive di senso civico e di educazione. Di fronte a episodi di inciviltà e violenza verbale, è nostro dovere, come cittadini, rispondere con fermezza e decisione. Quello che hanno fatto i genitori delle scuole di Carpinello il Platano e L. Valli non è altro che il dovere di un cittadino rispetto al patrimonio di una comunità che, per quanto possibile, va difeso e tutelato”. Le scritte sono state fotografate ieri mattina dalla polizia municipale che è intervenuta per un sopralluogo e ora sta indagando per risalire ai responsabili.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: