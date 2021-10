Forlì, successo per le vaccinazioni delle donne in gravidanza

Successo di partecipanti per l’open day di vaccinazioni anti Covid che si è tenuto oggi presso il Consultorio Familiare di Forlì. in via Colombo. Tante le donne in gravidanza e quelle che allattano che hanno avuto accesso alla vaccinazione, o sono andate al Consultorio per chiedere informazioni e rassicurazioni sulla vaccinazione.

“Il successo della iniziativa è stato tale – spiega Giovanna Indorato, direttrice facente funzioni. della Unità Operativa Salute Donna e Infanzia di Forlì- che pensiamo di attivare presto un ambulatorio che, in giorni predefiniti, darà informazioni specifiche sulla vaccinazione alla donne in gravidanza.”

La proposta di vaccino prevedeva la somministrazione della prima dose di Pfizer, dopo la quale veniva dato l’appuntamento per la seconda dose, che sarà somministrata sempre presso le stesse sedi. L’Ausl Romagna ricorda l’importanza del vaccino anti-covid per le donne in gravidanza e allattamento: le raccomandazione dell’Istituto Superiore di Sanità. Questa e tante altre risposte alle vostre perplessità sul vaccino si torvano alla pagina dedicata del sito Ausl Romagna ed in particolare nelle Faq.