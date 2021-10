Forlì, sconti sulle bollette dei rifiuti alle aziende

Arrivano gli sconti in bolletta per la tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche a seguito dell’emergenza Covid. I ristori Tarip, anno 2021, per le utenze non domestiche del Comune del Forlì ammontano a circa 1 milione a 700 mila euro e sono già riscontrabili in fattura per gli aventi diritto. «In queste settimane centinaia di aziende del nostro territorio stanno ricevendo la bolletta di Alea con sconti variabili fino al 100% dell’importo previsto a seconda dei disagi causati dall’emergenza covid». L’assessore con delega all’Ambiente, Giuseppa Petetta, spiega i meccanismi della manovra dedicata alle imprese del Forlivese. «Il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha messo a dura prova il tessuto produttivo del nostro territorio. Numerosi operatori economici sono stati obbligati alla sospensione o alla limitazione delle proprie attività e ancora oggi le restrizioni in vigore, a livello generale e sul fronte economico, comportano riduzioni importanti di reddito e di consumi. Gli sconti sono variabili e già riscontrabili in bolletta nella maggior parte dei casi, comunque, si tratta di un ristoro pari al 100% dell’importo originariamente previsto dall’ente gestore e, dunque, di un’agevolazione particolarmente importante per chi crea occupazione e investe sul nostro territorio».