Forlì, sciolta la commissione per il verde pubblico

Decreto del sindaco numero 23: «è sciolta la commissione consultiva per il verde di interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento del verde pubblico e privato del Comune di Forlì». Stabilito e firmato dal primo cittadino nella mattinata di ieri in quanto l’organismo tecnico di supporto all’Amministrazione nella definizione delle strategie per la gestione, la cura e l’arricchimento del patrimonio naturale cittadino non aveva più “i numeri” per proseguire nel suo lavoro. Decisamente travagliato, per di più, negli ultimi anni, con problemi e contrasti interni che avevano contraddistinto anche l’ultima fase del mandato del sindaco Davide Drei.

Questa volta, però, è proprio questione di mancanza dei componenti necessari a mantenere in essere la consulta. Erano 4, ma a inizio giugno, due di loro si sono dimessi e il dirigente del servizio Mobilità e verde si è trovato a dovere riferire alla giunta l’inevitabile decadenza della commissione anche per la non disponibilità di una graduatoria dalla quale poter attingere sostituti.