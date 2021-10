Forlì, Protezione civile in piazza

Il 24 ottobre, in contemporanea con le altre città italiane, anche Forlì partecipa alla campagna “Io non rischio”. Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio terremoto e maremoto l’appuntamento è in piazza Aurelio Saffi dalle 9.30 alle 18. Oltre al punto informativo, quest’anno i volontari invitano i forlivesi ad un appuntamento speciale: un trekking urbano condotto da Gabriele Zelli, nei luoghi del centro storico di Forlì colpiti in passato dal terremoto, come l’Abbazia di San Mercuriale, la Chiesa di San Francesco Grande ed il Monastero delle Clarisse Urbaniste. Ritrovo ore 10.00 in piazza Saffi presso il punto informativo “Io non rischio” Partecipazione libera. Non occorre prenotare. Per informazioni 3493737026. La camminata non si terrà in caso di pioggia.