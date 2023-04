Forlì, nuovi vertici per Anac Confartigianato

Giuseppe Mercatali è il nuovo presidente di Anap Forlì, la vicepresidente è Silvia Foschi, consiglieri sono Luciana Ceccoli, Giampaolo Ciappelli, Franca Compostella, Nicoletta Galassi, Ivo Gunelli, Maria Luisa Partiseti, Pino Raffaele Pondi, Verena Ponti, Walter Turci, Danilo Valbonetti, Rosalba Visani e Maurizio Zampi. Tra gli impegni del movimento, che rappresenta gli imprenditori a riposo, la collaborazione con l’associazione la Rete Magica Amici per l’Alzheimer e il Parkinson ODV per favorire la diffusione di tecniche per l’invecchiamento attivo. Ma non solo, il movimento è attivo nella promozione di eventi culturali, tra i prossimi appuntamenti in calendario la visita ai musei San Domenico per la mostra “L’arte è moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni 1789-1968” e la festa nazionale del Socio. Fondamentale anche l’opera di sensibilizzazione per la sicurezza degli anziani, anche quest’anno, infatti, Anap ha lanciato la campagna nazionale contro le truffe agli anziani, giunta alla quinta edizione, per sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati.