Forlì, nuovi sgambatoi per i cani

Sette nuove aree verdi in cui i cani potranno correre in libertà ma in piena sicurezza. Entro la fine del mese, saranno a disposizione della cittadinanza gli sgambatoi realizzati in diversi quartieri della città per soddisfare chi conta, nella propria famiglia, un membro a quattro zampe e magari non dispone di un giardino privato. Per quanto riguarda i quartieri più urbani, un’area cani sorge a ridosso del parco urbano “Franco Agosto”, all’inizio del percorso fluviale tra via Decio Anzani e Via Friuli. In questo caso, l’area è stata divisa in due per agevolarne la contemporanea fruizione da parte di animali di piccola-media taglia e quelli di media-grande mole. Stessa scelta è stata fatta per lo sgambatoio di via Prilleta, nel quartiere Romiti così come per la neonata area verde di via Piolanti nel quartiere Bussecchio. Area doppia anche a Coriano, in via Calamandrei mentre lo sgambato di Carpinello, via Villa Giselda e a Villafranca in via Peterburg saranno un’unica area senza divisorio. Ultima area nella zona dei Portici. Un investimento complessivo di circa 110mila euro, che ha permesso di dotare tutte le aree di una fontanella per dissetare gli animali oltre che di panchine per proprietari poste, per quanto possibile, in zone ombreggiate.