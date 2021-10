Forlì, nuovi insediamenti: è polemica

«No all’ennesimo incremento di cementificazione che, tra insediamenti produttivi, residenziali e commerciali, andrà ad occupare una superficie territoriale di oltre 576mila metri quadrati». A farlo presente è proprio Alessandro Ronchi di Europa Verde che attacca il centrodestra che, oggi, porta in consiglio comunale una delibera per l’approvazione di ben 14 progetti di nuovi insediamenti. «Si tratta di 1.733 metri quadrati che riguardano 7 strutture residenziali, come se a Forlì, che ha più di 7.000 alloggi vuoti, scarseggiassero le case, mentre 385.451 metri quadrati sono aree produttive, cioè altri capannoni che si aggiungeranno ai tantissimi vuoti sparsi in zona industriale e 119.016 saranno invece altri centri commerciali – puntualizza Ronchi –. L’attuale maggioranza eviti di nascondersi dietro alle responsabilità della precedente (proprio i Verdi in occasione del voto nel 2017 votarono contro, ndr)». Ciò che, però, fa scattare gli ambientalisti è proprio il progetto dell’area di interesse del polo ospedaliero. In questo caso su una superficie territoriale di oltre 43 mila metri quadrati, dovrebbe insediarsi una struttura di 2.500 metri quadrati da destinare a terziario, più verosimilmente riguarderà i servizi alla persona, ma anche altri due insediamenti. Contrari anche Legambiente e Comitato No Megastore.