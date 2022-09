Forlì. Nuova sede per l’agenzia viaggi La Trottola

Nuova sede per la storica agenzia di viaggi La Trottola di Forlì, che inaugura domani alle 18,30 in via delle Torri 53-55, di fronte alla Prefettura.

A tagliare il nastro saranno l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati – Conad, Luca Panzavolta, la presidente della società La Trottola srl, Silvia Cingolani, e l’assessore comunale alle Politiche per l’Impresa, Paola Casara. Impartirà la benedizione il Vicario Generale don Enrico Casadei.

La Trottola ha otto dipendenti, dislocati tra la filiale cittadina e quella di Rimini, e appartiene al network di Commercianti Indipendenti Associati – Conad, che dopo le difficoltà della pandemia ha deciso di rilanciarla con un piano che prevede una nuova immagine, campagne promozionali mirate e il trasferimento in nuovi locali più spaziosi e più visibili, pur mantenendo la presenza in centro storico. La precedente sede si trovava a poche decine di metri di distanza, in via Goffredo Mameli.

«La Trottola — spiega la presidente della società, Silvia Cingolani — è da decenni un punto di riferimento per chi ama viaggiare, ma anche per tutto quello che riguarda il cosiddetto “incoming” ovvero l’arrivo di turisti da tutta Italia e da tutto il mondo nella riviera romagnola e marchigiana, un lavoro in cui la filiale di Rimini è specializzata. La sede di Forlì avrà il compito di valorizzare le bellezze dell’entroterra, promuovendo all‘esterno i tanti punti di attrazione esistenti, dagli stabilimenti termali ai percorsi naturalistici, fino ai musei, alle mostre e agli eventi culturali. Nonostante le difficoltà legate alla crisi economica e alla situazione internazionale registriamo segnali chiaramente percepibili di ripresa delle attività di viaggio verso queste mete».

«Non ci nascondiamo che la pandemia ha rappresentato un momento durissimo per tutto il settore delle vacanze — dichiara l’ad di CIA-Conad, Luca Panzavolta — ma superando gli ostacoli siamo riusciti a garantire la gestione e la continuità dell’attività in questi due anni durissimi. Ora abbiamo deciso di investire per posizionarci in un mercato che, nonostante le difficoltà che persistono, ha grandi potenzialità. Il consolidamento dell’aeroporto di Forlì, da questo punto di vista, rappresenta un’opportunità per tutto il settore, sia in partenza che in arrivo. La Trottola è da sempre l’agenzia della porta accanto e lavoreremo affinché continui ad esserlo».