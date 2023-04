Forlì, nasce “ColLego” per gli amanti dei mattoncini

Da bambini può essere solo un gioco, poi crescendo diventa una passione, un hobby che accomuna tante persone. Così è nata “ColLego”, associazione di promozione sociale che riunisce gli amanti dei mattoncini della Lego. La prima a Forlì, costituita a febbraio da un’idea del presidente Gerry Graziani, che conta una decina di iscritti finora e che il 20 e 21 maggio avrà la possibilità di realizzare un’esposizione nel salone comunale, concesso dall’Amministrazione guidata dal sindaco Gian Luca Zattini, che ha subito mostrato grande interesse per questa iniziativa.

«L’associazione si chiama ColLego – spiega il vice presidente Giorgio Perrucci – sia per un gioco di parole con Lego, ma anche perchè è nata tra colleghi di lavoro: il presidente Gerry Graziani aveva una passione per i Lego, io pure, è capitato che venisse a lavorare per la ditta dove lavoro anche io, la “DomoLab Porte e Finestre”, e così abbiamo pensato di creare qualcosa che accomunasse la nostra passione. Dopo noi due si sono aggiunte altre persone, tra le quali il mio titolare e mia moglie e adesso siamo in 12-13. “ColLego” è nata il 13 febbraio scorso, siamo andati in Comune per vedere quali iniziative si potevano fare e abbiamo trovato grande disponibilità e interesse, tanto che ci hanno concesso il patrocinio per l’esposizione del 20 e 21 maggio, dove porteremo tutti i nostri set privati e cercheremo donazioni perché il nostro scopo è quello di portare nelle scuole e se possibile negli ospedali pediatrici i Lego per far giocare i bambini oppure dare fondi per i bambini. Finora abbiamo fatto una piccola esposizione a Villafranca all’associazione “Libroaperto”, ma la vera grande iniziativa sarà il 20 e 21 maggio».