Forlì, Mc Donald’s e Wwf si sono alleati per l’ambiente

In collaborazione con Alea Ambiente, alcuni volontari del quartiere Romiti, i dipendenti del Mc Donald’s e il Wwf, divisi in tre gruppi con partenza presso l’area Mc Donald’s di viale Bologna, lo scorso 24 ottobre hanno setacciato tutto il territorio circostante, dalle 9 fino alle 11.30 del mattino ripulendo tutta la zona. Il fenomeno degli abbandoni è un problema sempre più ampio che oggi crea disagio per il decoro urbano ma anche soprattutto per l’inquinamento ambientale, specialmente le microplastiche responsabili dell’inquinamento dei mari. Gettare rifiuti a terra significa immettere nell’ambiente un oggetto che vi rimarrà dai 3 mesi se è carta a un secolo se di plastica con un impatto che deve tener conto che in italia la plastica non raccolta raggiunge le 500.000 tonellate ogni anno.