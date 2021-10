Forlì, martedì e mercoledì all’Auditorium San Giacomo “No limits – Musica da tutto il Mondo“

Martedì 12 ottobre e mercoledì 13 ottobre – alle 21 – all’Auditorium San Giacomo avrà luogo una delle manifestazioni musicali più importanti del progetto regionale “No limits -Musica da tutto il Mondo“, realizzato dal Comune di Forlì in collaborazione con Romagna Musica, Young Musicians European Orchestra e ForlìSuona. Si tratta infatti di due serate nelle quali verranno eseguiti due capisaldi della musica per bambini: “Il Carnevale degli Animali” di Saint-Saëns e “Pierino e il Lupo” di Prokofiev.

Sul palco la Young Musicians European Orchestra diretta da Paolo Olmi mentre i pianisti Pietro Fresa e Giulia Contaldo si alterneranno al duo Pianistico Marco Sollini-Salvatore Barbatano.

“Il Carnevale degli Animali – ci dice il Maestro Olmi – è una composizione adatta sì ai bambini ma anche molto sofisticata e ironica dove ad esempio tra gli animali descritti il compositore ne mette anche alcuni che non si vedono negli zoo (un brano si chiama “acquario“), altri sono i “pianisti“ mentre studiano, altri ancora i “fossili“, cioè le musiche e i compositori che si ascoltano troppo e che quindi non hanno più vita… tra questi Saint-Saëns include anche se stesso!”

La seconda parte del Concerto presenta invece la famosa favola per bambini “Pierino e il Lupo“ di Prokofiev, nella quale i personaggi sono rappresentati ognuno da uno strumento musicale differente.

Voce narrante sarà il Mago Antonio Casanova il quale non mancherà di escogitare alcune sorprese per il pubblico.

Alcune centinaia di studenti hanno già prenotato tutti i posti disponibili per le anteprime pubbliche di questo spettacolo, che si terranno la mattina del 12 e del 13 ottobre. Si tratta infatti di uno spettacolo molto agile ed allegro, adatto sia ai bambini che ai giovani e meno giovani, e per questo fino ai 26 anni si avrà diritto al biglietto al costo di 1 euro, mentre per tutti gli altri il costo sarà di 5 euro.

Avranno l’ingresso gratuito tutti coloro che chiederanno i biglietti attraverso l’Assessorato alle Famiglie e l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Forli.

I concerti del 12 e 13 ottobre sono resi possibili dai contributi del Comune di Forlì, Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Romagna Acque-Società delle Fonti e sono co-prodotti con Emilia Romagna Concerti, Festival Armonie della Sera, CIDIM-Comitato Nazionale Italiano Musica e Associazione AMA Calabria.

I biglietti possono essere acquistati sul sito http://www.vivaticket.com oppure la sera del Concerto alla biglietteria del San Giacomo a partire dalle ore 20.