Forlì, lunedì sera Omar Pedrini al Teatro Fabbri: come acquistare i biglietti

Per la prima volta a Forlì Omar Pedrini, front man dei Timoria, ma anche cantautore, autore di libri, presentatore… uomo di spettacolo a tutto tondo, che con la sua band porterà sul palco le atmosfere rock della sua musica.

Un vero e proprio autoritratto artistico del cantautore, chitarrista e accademico italiano, ex leader dei Timoria. Dai primi album della storica band rock, risalenti al 1988 all’ultimo album da solista del 2017, la vita artistica di Omar Pedrini è sempre stata densa, profonda ed eclettica. In questo show Pedrini trasporterà il pubblico lungo tre decenni di musica indie, di impegno artistico e civile, sostenuto da una grande vitalità e visionarietà, che lo rendono punto di riferimento anche per le nuove generazioni.

Il concerto si terrà lunedì 8 novembre, ore 21,00, presso il Teatro Diego Fabbri, Forlì.

Verrà richiesto il Green Pass.

Costo del biglietto 10 euro. Si possono acquistare i biglietti presso i rivenditori autorizzati, sul sito vivaticket.com e presso la Biglietteria del Teatro Diego Fabbri da martedì a sabato dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e il giorno del concerto a partire dalle ore 20,00. Tutte le informazioni sul concerto e sulla biglietteria sono disponibili sul sito www.forlimusica.it.

Riduzioni

Tesserati Amici della Musica €5,00

Tesserati Club degli Ottavini €3,00

Per i minorenni ingresso gratuito, accompagnatore €5,00

Acquirenti percorsi “ROSSO” e “ARANCIONE” del Teatro Diego Fabbri, ingresso gratuito