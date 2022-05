Forlì, lezione di sicurezza stradale con gli studenti: cinture e telefoni nel mirino

Lezioni, prevenzione e controlli. In occasione della Giornata della sicurezza stradale stabilita a livello europeo per ieri, Polizia locale, Comune, Ufficio scolastico provinciale ed Asaps hanno unito le forze per un’opera di sensibilizzazione sull’importanza del rispetto delle regole e dei giusti comportamenti sulla strada per evitare di essere un pericolo per se stessi e per gli altri.

Per quanto riguarda la repressione di situazioni che violano le norme del Codice della strada, la Polizia locale di Forlì ha potenziato i pattugliamenti sulle principali arterie di collegamento locali. Negli ultimi giorni le pattuglie hanno elevato 48 sanzioni a carico di automobilisti che hanno superato i limiti di velocità previsti. Altri 10 verbali sono stati per il mancato uso delle cinture di sicurezze. Non sono mancate le violazioni dovute all’uso del telefonino alla guida, che hanno riguardato 8 conducenti. Infine 7 infrazioni hanno riguardato il mancato rispetto delle norme a tutela della disabilità.

Nella giornata di ieri, intanto, un centinaio di studenti delle scuole elementari, medie, superiori e “patentandi” ha partecipato all’open day del Comando della Polizia locale dove sono stati simulati gli effetti della guida in stato di ubriachezza e sono stati svolti incontri d’approfondimento sui pericoli della strada e percorsi con simulatori di conduzione di bici e moto.