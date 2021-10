Forlì, lavoratori allontanati al mercato e all’Electrolux

Sette ambulanti del mercato (sia in centro sia coperto) “sorpresi” senza green pass; sei lavoratori della Electrolux rimandati a casa perchè privi del certificato verde. Sono alcuni dei “casi” della prima giornata di entrata in vigore dell’obbligo di esibire sul posto di lavoro il documento di essersi vaccinato contro il Covid-19 o di aver ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o di essere guariti dal Covid-19.

La Polizia locale ha eseguito dei controlli a campione anche nelle aree del mercato, sia quello coperto, sia in centro. Sette ambulanti sono stati trovati senza green pass: chi non aveva ancora aperto l’attività non ha potuto farlo, chi era già al lavoro dovrà pagare la sanzione prevista dalla legge.

Nelle grandi aziende disagi limitati. Alla Ferretti non si è registrato un flusso di lavoratori diverso rispetto alle giornate scorse, mentre alla Electrolux di Villanova sei dipendenti senza certificato verde sono stati costretti ad andare a casa.