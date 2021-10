Forlì, lasciano la città per un rifugio in Appennino: “La vita corre veloce, era giusto cambiare”

Dirigenti e manager nelle aziende familiari, hanno preferito la vita ritirata in montagna prendendo in gestione un rifugio in Appennino. È la scelta di Filippo Fiumana, 36enne export manager al mobilificio Tumidei di Predappio, e della compagna Greta Bellini, 29 anni, figlia di Davide, ex vicepresidente del Forlì calcio, e titolare dell’Ated2. Il rifugio è quello di Pian di Rocchi a 830 metri di altitudine che si raggiunge, svoltando a destra due chilometri sopra Fiumicello, lungo il passo della Braccina, in direzione Corniolo. «Università e lavoro ci hanno portato a vivere in città – spiega Greta – ma la vita corre veloce ed entrambi abbiamo sentito la necessità di avere dei ritmi più consoni alle nostre esigenze. Una decisione che poteva diventare divisiva invece ci ha uniti ancora di più, così è iniziata la ricerca di un casolare in Appennino. Alcuni amici ci hanno informato su questa possibilità abbiamo partecipato al bando ed acquisito la gestione».

Il progetto

L’idea di partenza, allontanarsi dalla città per vivere a contatto con la natura si è concretizzata in questo modo. «Iniziare un’attività ospitando persone e proponendo iniziative collaterali, considerato che Filippo è anche istruttore di equitazione, è stata la base da cui siamo partiti. Un’idea così forte che avevamo anche pensato di trasferirci in Trentino e prendere in gestione una malga ma il desiderio di non allontanarci dalle nostre famiglie ci ha frenati». Così eccoli a Pian di Rocchi, Greta, Filippo ed il figlio Brando di 4 mesi, allestito o per meglio dire rivoluzionato, rispetto a com’era prima. «Ci siamo allontanati da come era, cioè un rifugio inteso solo come bivacco. Abbiamo realizzato tre camere da letto con nove posti letto cercando di offrire più servizi possibili, ma anche di un livello confortevole, alla clientela per aprirsi ad un turismo non solo del luogo ma anche esterno. Le vallate dell’Appennino meritano una visita accurata ed una permanenza di qualche giorno».