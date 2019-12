Forlì, due ladre incastrate dalle nuove telecamere

FORLI’. La Squadra Mobile ha arrestato due donne per furto aggravato ed indebito

utilizzo di carte di credito. Il fatto era accaduto a Forlì il 28 settembre scorso e aveva visto protagoniste

le due donne di 50 e 52 anni. Una delle due indagate dopo essere entrata all’interno

di una caffetteria/cioccolateria in centro a Forlì aveva distratto la proprietaria permettendo alla complice

di introdursi all’interno di un retro bottega e rubare il contenuto della borsa contenente soldi,

documenti e carte di credito. Una volta all’esterno sono state riprese dalle telecamere di zona che

hanno consentito di seguirle lungo tutto il percorso che le ha condotte a bordo di un’auto intestata ad un

prestanome e sostare in prossimità di uno sportello automatico di un istituto di credito di Forli dove

hanno utilizzato indebitamente la carta di credito rubata. Le indagini, grazie

alle preziose telecamere di ultima generazione, nonché i precedenti specifici delle donne e della loro

pericolosità hanno consentito di inoltrare al Sostituto Procuratore Santangelo

quanto ricostruito a livello investigativo. Il pubblico ministero ha inoltrato la richiesta di arresto,

accolta dal gip presso il tribunale di Forli. Le donne sono state arrestate in due diversi

momenti: il 14 dicembre è stata rintracciata a Misano Adriatico (Rn) una delle due

indagate, mentre l’altra si rendeva irreperibile. Gli agenti della Squadra Mobile dopo ulteriori approfondimenti mercoledì scorso hanno rintracciato alla stazione anche la seconda destinataria della misura restrittiva. Entrambe sono state associate presso la casa circondariale di Forlì.