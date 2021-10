Forlì, l’Unieuro ospita i sanitari

In occasione della gara di domani contro la Stella Azzurra Roma, la Pallacanestro 2.015 ospiterà il personale sanitario dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì. L’iniziativa, promossa dalla società, è stata pensata per ringraziare ed omaggiare chi, ogni giorno, è impegnato nella lotta al “Covid -19” e affronta le difficoltà legate ad un avversario invisibile con il quale, purtroppo, combattiamo da mesi. “Grazie a tutti voi per quello che avete fatto, che fate e che continuerete a fare per la nostra città e la nostra comunità” è il messaggio della società.