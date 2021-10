Forlì, l’omaggio a Giuseppe Goberti

Questa mattina il sindaco Gian Luca Zattini, insieme ai familiari e a una rappresentanza della Cisl, ha reso omaggio al toponimo “Piazza Giuseppe Goberti” in occasione della sua installazione nell’area ex Bartoletti. Esponente della Democrazia Cristiana, sindacalista e storico punto di riferimento della Cisl, Giuseppe Goberti (1921-1987) ha ricoperto incarichi di rilievo nelle istituzioni cittadine come consigliere, assessore e anche vicesindaco negli anni della ricostruzione e del boom economico, oltre ad essere tra i fondatori dell’Associazione Vittime civili di guerra. Il toponimo venne approvato diversi anni fa ma l’installazione della targa è avvenuta solo ora, al termine dei lavori di realizzazione della piazza.