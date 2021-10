Forlì, l’auto si ribalta e finisce nel fosso in via Cavedalone

Alle ore 12.45 due squadre del Comando Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenute in via Cavedalone per un incidente stradale. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco provvedevano ed estrarre dell’abitacolo della vettura, cappottata dentro al fosso che costeggia la strada, un uomo per affidarlo al personale di Romagna Soccorso, intervenuto con un’ambulanza. Sul posto anche la Polizia Locale.