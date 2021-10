Forlì, l’Arci sabato alla manifestazione “Mai più fascismi” a Roma

In una nota, Arci Forlì ha espresso la sua vicinanza alla Cgil: “I gravissimi attacchi fascisti alla sede della Cgil accaduti sabato scorso, purtroppo, non sono un singolo episodio. Il perpetrarsi di questi fatti sono una grave ferita ai valori della democrazia ed un pessimo esempio per le nuove generazioni. Il Comitato Arci di Forlì esprime grande solidarietà al sindacato. Non possono essere più accettate queste organizzazioni che si pongono alla testa di varie manifestazioni, sempre indisturbate; una vergogna che rimanda ai tempi più tristi della nostra storia. Si chiede a gran voce che queste vengano sciolte al più presto, come

previsto dalla nostra Costituzione. La Cgil di Forlì sta organizzando pullman e treni per partecipare alla manifestazione nazionale “Mai più fascismi” che si terrà a Roma

nella giornata di sabato 16. Arci Forlì inviata i propri soci a partecipare. Le prenotazioni sono da effettuare entro venerdì 15 alle ore 12 ai numeri 0543 453711-453766″.