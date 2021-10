Forlì, individuata la baby gang dei parchi. Un arresto e otto denunce

Individuata la baby gang che negli ultimi mesi si è resa protagonista di una serie di episodi criminosi, commessi soprattutto nella zona dei parchi cittadini K2 e Franco Agosto e nella piscina comunale. La polizia ha denunciato un gruppo composto da 9 ragazzi di età compresa tra i 13 e i 17 anni, tutti residenti a Forlì. Uno di loro è stato arrestato dopo un periodo in cui si era reso irreperibile. La gang ha commesso principalmente episodi di bullismo, violenze e minacce nei confronti di altri coetanei sfociati in reati come la rapina, l’estorsione, le lesioni e il furto aggravato. In pratica sottraevano con la forza e le minacce piccole somme, biciclette, telefoni cellulari o zaini lasciati incustoditi. In un caso uno dei minorenni ha anche aggredito un agente delle volanti. Le vittime venivano avvicinate dal gruppo e prima invitate a consegnare gli oggetti di valore in loro possesso, in caso di diniego venivano minacciate con coltellini o aggredite fisicamente. La ricostruzione dei vari fatti accaduti è stata effettuata dalla polizia grazie alla collaborazione dei genitori delle vittime, circa una dozzina, che si sono presentati in questura per sporgere denuncia a cui la polizia ha dato esito attraverso le indagini che hanno portato all’identificazione e alla denuncia di tutti i componenti del gruppo di minori.