Forlì, incidente nella notte con principio di incendio

Incidente stradale a Forlì verso le 2 di notte. Una squadra del Comando Vigili del Fuoco è intervenuta in via Campo degli Svizzeri per un incidente che ha visto coinvolte una autovettura e un carro attrezzi. Il personale Vigili del Fuoco ha soccorso prontamente una ragazza per poi affidarla ai sanitari di Romagna Soccorso, intervenuti con un’ambulanza, per poi mettere in sicurezza i mezzi coinvolti, uno dei quali con un principio di incendio. Sul posto sono intervenuti anche Polizia di Stato.