Forlì, in centinaia in fila per abbonarsi al Fabbri: c’è chi ha passato la notte nel ridotto del teatro

Questa mattina al teatro Fabbri di Forlì era giorno di rinnovi di abbonamenti per la stagione teatrale. Si è creata in breve tempo una lunghissima fila di oltre 200 persone e c’è addirittura chi ha passato la notte tra venerdì e sabato all’interno del ridotto del teatro per mantenere una posizione privilegiata in fila. Tra gli appassionati in fila domina ovviamente un grande nervosismo: la cassa ha aperto alle 10 e dopo 45 minuti sono stati staccati appena 6 abbonamenti. Più che comprensibile la rabbia della gente in fila: la ripresa della cultura dopo il Covid, in questo caso ha avuto una falsa partenza.