Forlì, in 800 all’Oratorio San Giacomo

Sono state più di 800 le persone paganti che hanno assistito alle prove pubbliche ed ai Concerti della Young Musicians European Orchestra nelle giornate del 12 e 13 ottobre scorsi all’Oratorio San Giacomo, con l’esecuzione del “Carnevale degli Animali” e di “Pierino e il Lupo” sotto la direzione del Maestro Paolo Olmi. I musicisti erano arrivati per le prove già l’11 ottobre insieme al Mago Antonio Casanova, che aveva girato un breve filmato per Striscia la Notizia, con il fine di motivare il pubblico e farlo ritornare nelle sale da Concerto dopo la chiusura per covid.

A partire dal 12 ottobre sono state effettuate 4 esibizioni pubbliche, durante le quali il Maestro Olmi ha illustrato gli strumenti musicali e la struttura dei brani che sarebbero stati eseguiti. Il Mago Casanova dopo aver raccontato la favola di “Pierino e il Lupo” ha stupito i presenti con la sua magia facendo levitare in aria un tavolino e suscitando la meraviglia dei presenti. Secondo gli organizzatori, l’aspetto particolarmente interessante di questa iniziativa è stata la partecipazione di un grande numero di bambini, accompagnati da famigliari o insegnanti, anche alle rappresentazioni serali: un segnale questo di buon auspicio per la “costruzione” di un nuovo pubblico nella Città di Forlì.

I Concerti del 12 e 13 ottobre facevano parte del Progetto Regionale “No Limits-Musica da tutto il Mondo”realizzato dal Comune di Forlì in collaborazione con Romagna Musica, Young Musicians European Orchestra e ForlìSuona e Romagna Acque – Società delle Fonti. Questo Progetto prevede, entro la fine del 2021, oltre 40 fra concerti, lezioni e altre iniziative promozionali per migliorare la diffusione della Musica.