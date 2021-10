C’è tempo fino alle 18 per recarsi ai seggi allestiti per eleggere i comitati di quartiere. Diversi i cittadini che da stamattina si sono recati a votare per eleggere i rappresentanti dei 21 nuovi quartieri di Forlì. A mezzogiorno erano circa tremila i forlivesi che hanno espresso le proprie preferenze con il voto (Fotoservizio Fabio Blaco).

1 di 8