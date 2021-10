Forlì, il mondo della scuola coinvolto nella settimana della rianimazione polmonare

Dopo lo stop forzato della pandemia, riparte la campagna di sensibilizzazione per la rianimazione cardiopolmonare “Viva” del team di Forlì, su indicazione dell’Italian Resuscitation Council, che raccoglie l’invito dell’Unione Europea e di European Resuascitation Council a promuovere, sviluppare e realizzare questa tematica. Nella settimana nazionale Viva (Campagna di Sensibilizzazione per la Rianimazione Cardiopolmonare) https://www.settimanaviva.it/ , che si protrarrà dall’ 11 al 17 ottobre , il team forlivese, coordinato da Sandra Nocciolini (DIT Forlì) e e Debora Bombardi (Dipartimento Cure Primarie, Distretto di Forlì), ha organizzato iniziative presso l’Istituto Tecnico Saffi Alberti di Forlì con il coinvolgimento di ben 250 studenti del quarto e quinto anno.

Nei prossimi mesi sono previsti eventi di formazione e sensibilizzazione presso il Liceo Scientifico Fulcieri Paolucci di Calboli di Forlì, con il coinvolgimento di circa 50 studenti. Saranno coinvolte anche le scuole secondarie di primo livello di San Martino in Strada (circa 90 studenti) e anche le scuole secondarie di primo livello di Castrocaro Terme (classi seconde e terze) e le scuole secondarie di primo livello “G. Mercuriale” dei Romiti, Forlì (classi terze). “Alla fine – spiegano le organizzatrici – contiamo di coinvolgere complessivamente più di 500 tra studenti e docenti”.