Forlì, il Comitato Quartiere Ronco: “Le nostre proposte per Piazza Berlinguer”

Il comitato di Quartiere Ronco vuole segnalare la necessità di dare una sistemazione alla piazza Berlinguer nel quartiere. “Abbiamo fatto alcune foto – si legge in una nota – al fine di rendere evidente lo stato attuale di degrado. La piazza si pone al centro del quartiere ed è usata come aree di Parcheggio, come capolinea delle linee 4 e 7 di Start Romagna spa e come area per piccole passeggiate, o come area per far girare i bambini in bici, o

semplicemente giocare a palla.

L’attuale stato di degrado però limita molto l’uso e le potenzialità di tale

piazza che potrebbe dare ai cittadini del nostro quartiere. Pertanto siamo a inviare con la presente diverse proposte di rinnovamento al fine di aumentare l’uso di tale area e non a renderla semplicemente una zona di degrado o di parcheggio.

Siamo quindi a proporre alcune idee di miglioramento:

• Realizzazione di canestro per basket al fine di rendere l’area un punto

di gioco di tale sport;

• Realizzazione di un piccolo chiosco per uso di attività connessa alla

vendita e somministrazione di bevande, o ad uso del Comitato di

quartiere nell’organizzazione dei propri eventi;

• Recupero bagno automatico al fine di renderlo operativo come Bagno

pubblico a pagamento ed in collaborazione con Start Romagna al fine di

rendere tale struttura accessibile ai propri operatori tramite il loro

Badge Aziendale;

• Sostituzione Illuminazione obsoleta con moderna ed intelligente

illuminazione a LED;

• Realizzazione area Giochi per Bambini;

• Rifacimento panchine;

• Revisione pavimentazione Pavè e pulizia caditoie;

• Manutenzione pavimentazione area centrale;

• Potature ed eliminazione alberature non idonee;

• Coinvolgimento delle scuole elementari e dell’infanzia del Ronco al Fine

di realizzare una grafica decorativa in Ceramica sulla parete verticale

del “ Palco “ posto nella piazza al lato del Capolinea; A tal fine

informiamo che l’asilo è dotato di laboratorio di Ceramica.

Il comitato è disponibile ad un sopralluogo al fine di poter rendere reali

quante più possibili soluzioni proposte e si rende inoltre disponibile con i

propri volontari al fine di alcuni interventi sia di tipo idraulico, elettrico ed

elettronico, anche per il caso del bagno pubblico anche per la

programmazione per gli operatori di Start Romagna.