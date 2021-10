Forlì, i bambini ricordano Aurelio Saffi

Entrano nel vivo le iniziative pensate per gli studenti e i bambini delle scuole forlivesi in occasione del doppio compleanno che interessa il monumento ad Aurelio Saffi che svetta al centro dell’omonima piazza: i cento anni della statua (l’opera fu inaugurata il 4 settembre 1921) e i 60 anni della sua ricostruzione, dopo la parziale distruzione del basamento avvenuta nell’estate 1944, in conseguenza ad un bombardamento aereo. Proprio ieri mattina, una classe della scuola materna Bolognesi-Santarelli si è cimentata nella realizzazione del proprio monumento con l’utilizzo di argilla bianca grazie al supporto dell’atelier comunale “Come ti di Luna”. Prima un breve percorso di educazione civica per conoscere la figura di Aurelio Saffi partendo proprio dall’osservazione della statua che svetta al centro dell’ellisse. A seguire il laboratorio creativo, ogni bimbo infatti ha tentato di riprodurre una propria versione del monumento.