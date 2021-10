Forlì, Giulia a 20 anni è presidente di quartiere: “Ho fatto volantinaggio insieme alla mamma”

È la più giovane tra i nuovi eletti. Giulia Di Maria, 20 anni, è alla guida del comitato di quartiere Spazzoli-Campo di Marte-Benefattori avendo incassato ben 103 preferenze. La studentessa universitaria succede ad Antonio Fantini, il secondo candidato più votato con 87 consensi. «Frequentando Scienze politiche delle relazioni internazionali a Parma, candidarmi per il comitato di quartiere mi sembrava il modo migliore per cominciare a mettere a frutto i miei studi – racconta la ragazza –. Questa esperienza segna l’inizio di un percorso che, spero, un giorno mi condurrà a realizzare il mio sogno: mi piacerebbe intraprendere una carriera politica. Non solo, come presidente vorrei dare voce ai miei pensieri, non è una cosa scontata e vorrei farlo nel quartiere dove vivo». Si è avvicinata al comitato di quartiere grazie all’ex presidente, Antonio Fantini. «In questi ultimi anni l’ho conosciuto e così ho iniziato ad esplorare questo mondo – prosegue Giulia Di Maria –. Negli ultimi mesi ho fatto volantinaggio, accompagnata da mia mamma, per il quartiere e così mi sono fatta conoscere ma non mi sarei mai aspettata di ricevere così tante preferenze».

È una giovane studentessa, ma è anche una delle tante donne elette all’interno dei comitati di quartiere. Una delle novità emerse da queste consultazioni. «Credo sia bellissimo – dice la nuova presidentessa –. Non credo sia dipeso solo dalla possibilità di eleggere un candidato e una candidata, negli ultimi anni c’è stato un cambiamento di pensiero e le persone sono più aperte». Ormai l’esito delle elezioni è arrivato e Giulia Di Maria pensa alle priorità. «Sono diverse le problematiche da risolvere, specialmente quelle legate alle strade. Mi piacciono gli animali e un’idea potrebbe essere quella di creare uno sgambatoio per i cani, ho notato che molti residenti hanno un amico a quattro zampe e si incontrano più o meno sempre nelle stesse aree. Al di là di tutto, però, penso che siano le persone a formare una comunità e per fare in modo che le cose migliorino ci vuole il contributo di tutti».