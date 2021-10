Forlì, giornata per l’ambiente con McDonald’s

Si terrà domenica 24 ottobre a Forlì l’iniziativa di McDonald’s “Le giornate insieme a te per l’ambiente”; una giornata dedicata alla lotta al fenomeno sempre più attuale del littering, ovvero l’abbandono di rifiuti nell’ambiente. Resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con ALEA e il quartiere Romiti, l’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che potranno unirsi ai dipendenti dei ristoranti McDonald’s, coinvolti in prima persona nella pulizia di alcune aree verdi del quartiere. L’appuntamento, per chiunque voglia dare il proprio contributo, è previsto per le ore 9:30 presso il ristorante McDonald’s di Viale Bologna 74.

Forlì è una delle 100 tappe nazionali che saranno coinvolte nel progetto, per il quale i ristoranti McDonald’s si faranno promotori del coinvolgimento di associazioni e cittadini, unendo le forze per un unico obiettivo: contribuire alla pulizia di parchi, strade, spiagge e piazze, a seconda delle esigenze specifiche di ogni Comune.