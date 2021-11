Forlì, furgone in fiamme all’uscita dell’autostrada. Intorno alle 12.30 per cause ancora in corso di accertamento un camion ha preso fuoco a pochi metri dal casello dell’A 14, in prossimità della rotonda. Un’altissima colonna nera di fumo si è levata dal rogo del furgone, ma il conducente è rimasto illeso. Sul posto, due autobotti dei vigili del fuoco, con 7 unità per il contenimento e lo spegnimento dell’incendio evitando la propagazione. e la polizia stradale. Non si segnalano danni a persone.